Perché la PS5 è ancora introvabile nel 2022?

Nonostante l'arrivo del nuovo anno, la PS5 risulta ancora introvabile. Anche il 2022 infatti non ha portato grosse novità da questo punto di vista per la desideratissima PlayStation 5, sebbene nei prossimi giorni ci sarà il primo drop da parte di GameStop, che metterà a disposizione delle unità in versione digital.

Sarebbe sbagliato persino chiedersi quando la situazione tornerà alla normalità, dato che di fatto non lo è mai stata: dal lancio avvenuto nel novembre 2020, la console di ultima generazione Sony ha subito sofferto gravi problemi di shortage. I motivi sono molteplici e sì, inevitabilmente c'entrano anche le conseguenza della pandemia da covid-19.

PS5 ancora introvabile: colpa del Covid?

L'esplosione della situazione pandemica ha avuto un impatto non solo sull'industria dei videogiochi, ma sull'intero settore dell'elettronica di consumo. PS5 non è il solo oggetto tecnologico ad essere introvabile o difficilmente reperibile, ma il problema della scarsa disponibilità riguarda anche Xbox Series X e il modello OLED di Nintendo Switch, per non parlare delle schede grafiche più popolari.

La pandemia dovuta al nuovo coronavirus ha rallentato le catene di approvvigionamento, specialmente nel 2020, ma le conseguenze si sono protratte a lungo termine anche nel 2021 e continueranno a farlo nel 2022. I principali attori del settore tecnologico sostengono che la crisi dei componenti utilizzati per la produzione non solo di PlayStation 5, ma per qualsiasi oggetto del genere, avrà degli strascichi anche nel nuovo anno. Solo con il 2023 si prevede una parvenza di normalità.

PlayStation 5 ancora introvabile: il triste fenomeno dei bagarini

C'è poi un altro fatto che incide parecchio sulla disponibilità di PS5 da acquistare: il fenomeno dello scalping o, per dirla in italiano, dei bagarini.

Parliamo di gruppi organizzati che, tramite l'utilizzo di strumenti come bot automatici, riescono ad acquistare velocemente i pochi quantitativi di PlayStation 5 che vengono ciclicamente messi a disposizione per poi rivenderli a prezzi superiori a quello di listino sul mercato dell'usato.

È un fenomeno, anche questo, che ovviamente non riguarda solo PlayStation, ma che certamente non contribuisce a migliorare la situazione della console Sony. Gli sforzi per arginare questa pratica sono tanti ma non sempre restituiscono i risultati sperati, anche perché le tecnologie a disposizione degli scalper migliorano con il passare dei mesi.

L'unico modo per arginarlo è sperare che PS5 diventi normalmente disponibile: a quel punto, nessuno si rivolgerebbe a loro, disperato, per avere una console, disposto pure a pagare un prezzo superiore a quello di mercato. Ma, come detto, sono due situazioni strettamente correlate.

Quindi, quando possiamo sperare che PS5 diventi facilmente disponibile?

Per rispondere a questa domanda possiamo solo fare delle ipotesi, aiutandoci con quanto filtra dalle industrie di produzione.

La sensazione è che la situazione di fatto non cambierà fino almeno alla prossima estate. Molto probabilmente i drop sporadici diventeranno sempre più frequenti, dando maggiori chance quindi di portarsi a casa una PS5.

D'altro canto per parlare di normalità bisogna essere anche realisti: è molto improbabile che ciò accada prima delle prossime festività natalizie, e considerato che in quel periodo la richiesta sarà comunque altissima, un mondo in cui potremo entrare in negozio e trovare delle PS5 invendute sugli scaffali si concretizzerà forse all'inizio del 2023.

Nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di seguire le nostre pagine in cui vi informeremo tempestivamente ogni volta che torneranno disponibili delle PlayStation 5. Ad oggi sono di fatto le breaking news più attese!