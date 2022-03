PS5 Pro, qualcosa si muove? Sony spedisce misteriosi prototipi

Un rapporto pubblicato dal sito TweakTown.com ci informa che la divisione europea di Sony avrebbe spedito diversi prototipi di console negli Stati Uniti: lo dimostrano alcuni record di importazione, lasciando pensare che possa trattarsi di qualcosa legata a PlayStation VR2, ad una nuova versione di PlayStation 5 o, addirittura, alla PS5 Pro.

Fa un po' specie ovviamente parlare del presunto modello potenziato dell'attuale console se si considera che PS5 è molto difficile da reperire sin dal lancio: è vero tuttavia che l'industria tecnologica, nonostante guerre e pandemia, va avanti e pensare già al modello mid-gen non è poi una cosa così lontana nel tempo. Facciamo però il punto della situazione.

PS5 Pro, PS VR2 o “solo” una PS5 aggiornata: la situazione

Come spiega il portale web, Sony Interactive Entertainment ha recentemente effettuato un grosso carico di spedizioni verso Oakland, in California.

I devkit, stando all'opinione di chi ha redatto l'articolo, potrebbero essere dei sistemi PlayStation 5 modificati per i creatori di software: si presuppone qualcosa legata a PS VR2, visto che il visore next-gen è previsto in uscita quest'anno, ma anche ad una revisione dell'attuale console. Per ultima, non è da escludere per tutto, persino PS5 Pro.

Secondo i registri delle spedizioni internazionali, il 16 novembre 2021 Sony Interactive Entertainment Europe avrebbe spedito un carico di quasi 700 KG verso lo stato di Virginia, negli Stati Uniti, contenente console per videogiochi: il libro mastro elenca un codice HS n.981700 che viene generalmente assegnato a prodotti videoludici domestici.

Le ipotesi, come detto, sono sempre quelle: un prototipo di PS5 Pro con hardware aggiornato, una revisione della PS5 attuale senza modifiche dal punto di vista delle prestazioni oppure del materiale legato allo sviluppo di giochi per PlayStation VR2.

Difficile sbrogliare la matassa anche sulla destinazione: in Virginia non sono presenti filiali Sony, ma diversi centri di assistenza. Probabilmente i nuovi prototipi avevano bisogno di alcune riparazioni.

Insomma, è un argomento piuttosto fumoso al momento ma che per dovere di cronaca abbiamo riportato. Nel frattempo, la situazione delle disponibilità di PS5 continua ad essere molto complicata: nonostante gli ottimismi iniziali, pare che il 2022 sarà un altro anno molto difficile per riuscire ad acquistare la console next-gen Sony.