PS5: primo GRANDE SCONTO su Amazon, risparmi subito 50 euro

Alla fine è arrivato: parliamo della prima importante offerta di Amazon sulla PlayStation 5. Dopo due anni in cui è stata introvabile, oggi puoi acquistare il bundle che include la PS5 Standard Edition con una copia digitale di God of War Ragnarok a soli 569,90 euro invece del prezzo ufficiale di 619,99 euro.

Si tratta del primo grosso sconto di Amazon su PS5, una vera e propria bomba per tutti gli appassionati. In più con la consegna Prime potrai riceverla a casa già domani, pronta a stravolgere il tuo fine settimana.

PS5 con 50 euro di sconto su Amazon: è tutto vero

Con questo bundle potrai goderti la potenza e la velocità della PS5, la console di nuova generazione che offre grafica incredibile, tempi di caricamento ridotti e un’esperienza di gioco immersiva grazie al controller wireless DualSense.

Inoltre, potrai scaricare e giocare a God of War Ragnarok, il sequel dell’acclamato God of War del 2018, in cui tornerai a vestire i panni di Kratos e del suo figlio Atreus in una nuova avventura tra gli dei e i mostri della mitologia norrena. God of War Ragnarok è stato uno dei giochi più attesi del 2022 e ha mantenuto le promesse di essere ancora più spettacolare e coinvolgente del capitolo precedente.

Per ricapitolare, il bundle include:

Una PS5 Standard Edition con lettore ottico per i dischi PS4 e PS5

con lettore ottico per i dischi PS4 e PS5 Un controller wireless DualSense

Una base

Un cavo HDMI

Un cavo di alimentazione AC

Un cavo USB

Materiale stampato

Una copia digitale di God of War Ragnarok

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito dello sconto di 50 euro su Amazon. Un’occasione che non devi farti scappare per nessun motivo: affrettati, le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.