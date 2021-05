Stando alle dichiarazioni del noto giornalista e insider, Imran Khan, il catalogo PS5 sta per arricchirsi con giochi “spaccamascella“. Lo ha rivelato durante una live sul canale Twitch di Fanbyte Media, gli è stato chiesto quando si vedranno uscite di spicco sulla nuova console Sony, ecco le sue parole:

“Non posso rispondere. Dico soltanto che potrebbe essere prima di quanto ci aspettiamo… Ci sono giochi in arrivo nel prossimo futuro davvero molto molto molto buoni. E anche qualcosa ‘spaccamascella', direi”

Le parole di Khan – seppur vaghe – entusiasmano gli utenti, soprattutto in vista dell'imminente E3 2021. Sebbene Sony abbia scelto di non prendervi parte, è lecito aspettarsi ulteriori eventi e conferenze targate PlayStation in prossimità della fiera di Los Angeles.

Dopo la presentazione del nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart e il primo gameplay trailer di Horizon Forbidden West, tra le esclusive PlayStation più attese non può mancare il nuovo God of War: Ragnarok. A quanto pare Khan prevede ulteriori annunci dirante i prossimi mesi, accendendo le speranze dell'arrivo di nuove esclusive Sony entro il 2022.

Intanto le difficoltà produttive di PS5 continuano ad impedirne l'acquisto a moltissimi videogiocatori, sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di PS5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames