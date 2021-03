Fin dal lancio ufficiale di novembre 2020 la Playstation 5 risulta quasi impossibile da acquistare, la scarsa disponibilità dei componenti elettronici ha causato enormi rallentamenti alla produzione della console Sony. Il nuovo anno non ha portato con sé alcun miglioramento, gli utenti più fortunati sono riusciti ad accaparrarsene una al day one o sfruttando le poche scorte messe a disposizione dai rivenditori. Oggi vediamo quali sono i canali di vendita online più affidabili per provare ad acquistare una PS5 il prima possibile.

La console più desiderata di sempre è in vendita in due versioni differenti, il modello base è dotato di lettore Blue-Ray mentre la Digital Edition ne è sprovvista e si affida all’acquisto di giochi tramite lo store digitale. Nonostante la scarsità di esemplari, i prezzi di Playstation 5 non hanno subito rincari e restano fedeli al seguente listino:

Playstation 5 Standard Edition – €499

– €499 Playstation 5 Digital Edition – €399

La scelta di un modello piuttosto che un altro dipende dalle proprie necessità e abitudini, l’hardware resta invariato e le prestazioni sono le medesime.

L’utente che non intende dotarsi di copie fisiche e preferisce la comodità del mondo digitale sarà indirizzato verso l’acquisto della PS5 Digital Edition, risparmiando ben 100€. Al contrario, il videogiocatore che sceglie di prendere la PS5 Standard Edition ha la possibilità di acquistare i giochi sotto forma di disco, a scopo collezionistico o per rivenderli una volta terminata l’esperienza videoludica. Inoltre la versione classica della console consente di inserire dei DVD per riprodurre i propri film preferiti con la qualità del BlueRay.

Di seguito vi proponiamo una serie di rivenditori ai quali affidarsi per tentare l’acquisto di una Playstation 5, per accedere quanto prima all’esperienza di gioco di nuova generazione.

GameStop: Prenotazione e Permuta

Per prenotare entrambe le versioni di PS5 è possibile rivolgersi – per ora – soltanto a GameStop, che ne consente il preordine. Una volta raggiunta la pagina dedicata è sufficiente compilare il modulo di prenotazione, in attesa dell’arrivo in magazzino della prossima partita di console. Il celebre negozio di videogiochi consente il ritiro in negozio o la spedizione via corriere espresso, è disponibile anche il pagamento rateale e la permuta delle vecchie console.

Aggiornamento: Da qualche giorno anche GameStop ha smesso di accettare preordini, probabilmente a causa dell’elevata richiesta, non sappiamo quando lo store consentirà di nuovo la prenotazione della console.

GameStop

Amazon e ePrice: Per i più veloci

Amazon consente l’acquisto di Playstation 5 tramite la pagina dedicata, non è possibile prenotare e non esiste alcun metodo per mettersi in coda e assicurarsi l’acquisto di una console. Di frequente la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo mette a disposizione qualche scorta, che non esita ad esaurirsi entro pochi minuti dalla messa in vendita. Lo store italiano ePrice si comporta allo stesso modo, consentendo l’acquisto soltanto ai più veloci.

Per provare ad acquistare una PS5 via Amazon o ePrice vi consigliamo di monitorare alcuni canali Telegram, che segnalano immediatamente la disponibilità delle console e consentono ai più rapidi di effettuare l’acquisto. Resta fondamentale non silenziare le notifiche dei canali, altrimenti si rischia di accorgersi troppo tardi della disponibilità e perdere la ghiotta occasione.

La scelta dei canali da seguire su Telegram è vostra, cercando “Playstation 5 Italia” si trovano diversi gruppi e canali dedicati all’acquisto della console next gen. Consigliamo di tener d’occhio il canale PS5 Drop Italia, che sfrutta un bot per selezionare e segnalare immediatamente la disponibilità di Playstation 5 sui vari store online.

Amazon

ePrice

Unieuro, MediaWorld e Euronics: Notifiche e ritiro in negozio

I principali negozi fisici italiani consentono l’acquisto di Playstation 5 tramite lo store online, tra questi MediaWorld, Euronics e Unieuro. Anche in questo caso non ci risulta possibile effettuare un preordine, viene messo a disposizione una sistema di notifiche al quale è possibile registrarsi per ricevere una mail appena che le console tornano in stock.

Non è possibile pagare in anticipo o mettersi in coda, di conseguenza anche per questi store è necessario essere veloci e aggiungere immediatamente il prodotto al carrello, una volta ricevuta la notifica di disponibilità.

Rispetto ad Amazon ed ePrice, i rivenditori tradizionali consentono il ritiro in negozio oltre alla spedizione al proprio domicilio entro 2-3 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.

Unieuro

MediaWorld

Euronics

Videogames