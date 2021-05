Con il nuovo video “Planets and Exploration“, Sony ci mostra alcuni pianeti esplorabili nel mondo di Ratchet & Clank: Rift Apart. Il trailer spiega le meccaniche di esplorazione e introduce ambientazioni molto diverse tra loro.

Non manca molto all'uscita del nuovo Ratchet & Clank: Rift Apart, previsto per il prossimo 11 giugno in esclusiva su Playstation 5. Dopo i primi gameplay in 4K e la data di preload del gioco, Sony ci svela ulteriori dettagli portandoci alla scoperta di pianeti ed ecosistemi alieni.

Il video dimostra l'eterogeneità delle ambientazioni di Ratchet & Clank: Rift Apart, si alternano paesaggi naturali e suggestivi scenari urbani, il tutto fornito di una qualità di dettaglio senza precedenti su console. Ad entusiasmare l'utenza non manca un gameplay dinamico e divertente, con una vasta gamma di armi ed equipaggiamenti tra cui scegliere per affrontare i nemici secondo il proprio stile di gioco.

Inoltre il titolo sviluppato da Insomniac Games mette alla prova il potente disco SSD di PS5, che garantisce tempi d'attesa quasi azzerati nel passaggio tra i vari pianeti.

Videogames