Alle ore 23 di ieri, 27 maggio, si è tenuto l'evento State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, il nuovo gioco in uscita prossimamente per PS4 e PS5. L'attesissimo sequel di Zero Dawn ha contribuito all'enorme successo dell'evento, che è diventato lo State of Play più visto di sempre.

Su YouTube la trasmissione in diretta ha totalizzato – ad oggi – oltre 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, entrando anche tra le tendenze della piattaforma di Google. Tra gli State of Play dedicati ai titoli in esclusiva, quest'ultimo ha riscosso il maggior successo in termini numerici, superando in ordine Demon's Souls, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2 e Ratchet & Clank: Rift Apart. Un risultato notevole per il gioco sviluppato da Guerrilla Games e PlayStation Studios.

Il titolo continua la storia del primo capitolo Horizon Zero Dawn, una tra le esclusive più apprezzate su PS4. La protagonista è Aloy:

“una cacciatrice di macchine della tribù dei Nora, inviata alla ricerca di una frontiera misteriosa che attraversa l'estremo occidente dello Utah fino alla West Coast, per trovare la fonte di una peste misteriosa che uccide tutto ciò che infetta. Durante il suo viaggio per le terre inesplorate dell'Ovest Proibito, la protagonista incontrerà regioni ostili con minacce naturali come le tempeste devastanti, nemici pericolosi e macchine mortali…” da Wikipedia

Durante l'evento di ieri sera Sony ha mostrato le prime fasi di gameplay di Horizon Forbidden West, per rivedere le sequenze di gioco è sufficiente collegarsi al canale YouTube di PlayStation. Il gameplay di 14 minuti è stato registrato su PlayStation 5 in risoluzione 4K, mostra una grafica sensibilmente migliorata rispetto al primo capitolo, con ambientazioni tutte nuove e ricche di dettagli. Le meccaniche di gioco ricalcano quanto visto in Horizon Zero Dawn, ma anche sotto questo aspetto si evidenziano diverse novità.

Sebbene lo sviluppo del gioco sia in una fase avanzata, Sony ha scelto di non comunicare la finestra di lancio di Horizon Forbidden West. Il silenzio del colosso giapponese potrebbe spegnere le speranze di un possibile rilascio entro fine anno per PS5 e PS4.

In only 3 hours Horizon Forbidden West is already the most watched State of Play ever for a PlayStation Studios game



Horizon FW – 2.3m

Demons Souls – 2.2m

Ghost of Tsushima – 1.9m

The Last of Us Part II – 1.5m

Ratchet and Clank Rift Apart – 960k



Incredibly impressive @Guerrilla pic.twitter.com/CoMltvCCY8 — Benji-Sales (@BenjiSales) May 28, 2021

