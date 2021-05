L'ultima classifica stilata da Ampere Analysis mostra i dati di vendita delle console, durante il primo trimestre del 2021. PS5 supera ampiamente Xbox Series X e S, ma il primo gradino del podio spetta a Nintendo Switch.

Secondo Ampere Analysis la console Sony ha venduto ben 2,83 milioni di unità, doppiando Xbox Series X | S ferme a 1,31 milioni di console vendute. Ma a registrare il maggior numero di vendite durante il Q1 2021 è Nintendo Swtch, la console ibrida giapponese conta ben 5,86 milioni di unità, il 12% in più rispetto ai primi mesi dello scorso anno.

Le ingenti difficoltà produttive per le console next-gen rappresentano un fattore determinante, giustificando l'enorme margine di differenza con Switch. Di conseguenza i dati raccolti da Ampere Analysis – seppur corretti – non dimostrano alcunché, la produzione di Series X | S e PS5 non riesce a soddisfare la consistente richiesta del mercato e le scorte limitate degli store vanno sold out in una manciata di secondi. Ciò testimonia l'enorme interesse dell'utenza nei confronti delle nuove piattaforme di gioco, che ancora oggi vendono molto meno di quanto avrebbero potuto in una situazione di normalità.

Intanto le vendite di Nintendo Switch durante il Q1 2021 restano entusiasmanti, 5,86 milioni di unità sono un ottimo traguardo per una console in commercio da oltre 4 anni.

Videogames