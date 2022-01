PS5 DISPONIBILE adesso su Amazon: pochissimi pezzi a ruba! [AGG.]

Non perdiamo troppo tempo: oggi 17 gennaio 2022 PS5 è tornata disponibile a sorpresa su Amazon.it al suo prezzo originale di 499 euro. La console è venduta e spedita da un venditore terzo e, se siete fortunati, vi arriverà a casa nel giro di pochissimi giorni!

Aggiornamento ore 19:18 – Come prevedibile, la console è andata esaurita rapidamente dopo pochissimi minuti. Vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina per eventuali nuovi aggiornamenti, ma vi ricordiamo che il 19 gennaio è previsto un nuovo drop di PS5 da parte di GameStop. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo.

PS5: disponibile su Amazon.it la console next-gen di Sony

PlayStation 5, più facilmente nota come PS5, è la console di ultima generazione lanciata da Sony nel novembre 2020. Diventata rapidamente introvabile, quella di oggi 17 gennaio 2022 è un'occasione imperdibile per portarsela a casa. Non vi rimane che sbrigarvi e sperare di riuscire ad acquistarla!

La console viene venduta completa di DualSense, l'innovativo controller di ultima generazione, un cavo HDMI e ovviamente il cavo di alimentazione. La memoria è affidata a un disco a stato solido (SSD) di quasi 1 TB che garantisce altissima velocità, per giochi praticamente senza caricamenti e un'interfaccia fluida e veloce. Inoltre, la tecnologia Audio 3D sviluppata appositamente per PlayStation 5 permette di godere di un aspetto sonoro coinvolgente e realistico.

Insomma, se siete ancora qui a leggere state commettendo un errore: PS5 è davvero tornata disponibile su Amazon e con pochissimi pezzi disponibili. Affrettatevi a farla vostra e fateci sapere se ce l'avete fatta!