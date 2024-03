Proscenic Floobot X1 in forte sconto: il re dei robot aspirapolvere e lavapavimenti

L’ultimo gioiello della tecnologia domestica, il Proscenic Floobot X1, un robot aspirapolvere e lavapavimenti estremamente avanazato, è ora disponibile a un prezzo scontato del 16%, passando da 299,00€ a soli 251,80€. Se cerchi un alleato affidabile nella pulizia della casa, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta.

Il Proscenic Floobot X1 si distingue per la sua capacità di pulire in profondità i pavimenti, combinando una potente aspirazione da 3000 Pa con un sistema di lavaggio innovativo: il panno vibrante, che vibra fino a 3000 volte al minuto, è progettato per rimuovere le macchie più ostinate in un unico passaggio. Questa caratteristica, unita a un serbatoio per la polvere da 290 ml e un serbatoio dell’acqua da 305 ml, rende il Floobot X1 estremamente efficace su diverse superfici.

Una delle funzioni più apprezzate è il riconoscimento automatico dei tappeti, che permette al robot di aumentare la potenza di aspirazione per garantire una pulizia più approfondita, mentre la presenza del panno per lavare il pavimento fa sì che il robot eviti automaticamente i tappeti, preservandoli. Inoltre, il sistema di svuotamento automatico del raccoglitore della polvere consente di non dover intervenire manualmente per 30 giorni, offrendo un notevole risparmio di tempo e igiene.

La navigazione assistita dalla tecnologia laser assicura una pulizia efficiente e metodica, mappando l’abitazione per ottimizzare il percorso e consentendo la creazione di mappe interattive per impostare zone vietate, garantendo così una pulizia personalizzata e accurata. La possibilità di controllare il robot tramite l’applicazione “Proscenic”, compatibile sia con Android che iOS, e la compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, offrono un livello di comodità e personalizzazione senza precedenti.

L’offerta per il Proscenic Floobot X1 a 251,80€ è un’occasione da non perdere per chi desidera elevare l’efficienza e la comodità della pulizia domestica. Con caratteristiche avanzate come l’aspirazione potente, il lavaggio con panno vibrante, la navigazione laser e il controllo smart, questo robot rappresenta una soluzione all’avanguardia per mantenere la propria casa impeccabile con il minimo sforzo.