Promozione Back to School Unieuro: ricevi fino a 500 euro di rimborso

Anche Unieuro si aggiunge alla lista dei negozi di elettronica che in questi ultimi giorni hanno lanciato la loro promozione Back to School. La promozione prevede un rimborso fino a 500 euro acquistando un PC fisso o portatile di qualunque brand (dunque anche Apple) a partire da 399 euro.

Per ricevere il rimborso, è indispensabile la permuta di un vecchio dispositivo. Attenzione però alla “carta d’identità” del proprio computer: per essere idoneo alla promo è necessario infatti che non abbia più di cinque anni.

5 PC da prendere in considerazione con la promozione Back to School Unieuro

Sono tanti i computer che aderiscono alla nuova promo Back to School targata Unieuro. E proprio per via del loro numero elevato, abbiamo deciso di restringere il campo a una lista di cinque PC da non perdere. La nostra scelta si è basata in primis sul rapporto qualità prezzo, e poi ovviamente sull’importo del rimborso massimo che si può ottenere con ciascun notebook.

Eccoli:

Tutte le altre offerte le trovate su questa pagina dedicata per intero alla promozione Back to School del sito Unieuro.