PROMO Weekend: PosteMobile a 4,99€ con 30GB

La PROMO Weekend di PosteMobile, meglio conosciuta come Creami WOW 30GB, è tornata disponibile solo fino al 10 Luglio 2022 ONLINE. Questa tariffa è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi richiede il passaggio da un altro gestore.

Ora vediamo più nello specifico la promo last minute di Poste Mobile, virtuale del gruppo Poste Italiane che sfrutta la copertura di Vodafone in LTE. Come per le precedenti edizioni, anche in questo caso è possibile richiedere l’attivazione della promo solo ONLINE. Negli Uffici Postali, infatti, non è possibile acquistare tale tariffa.

PROMO Weekend: i dettagli della Creami WOW 30GB

L’offerta telefonica in questione prevede ogni mese 30 Giga di traffico dati anche in 4G+ su rete Vodafone con velocità massima raggiungibile pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti i carrier nazionali sia mobili che fissi e SMS illimitati e sempre verso tutti. Tutto questo al solito prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando di appena 4,99 euro ogni mese. L’addebito del canone avviene su credito residuo.

Inoltre, frazie ai nuovi accordi sul roaming europeo questa promo fornisce ben 4,09 Giga ogni mese da utilizzare in tutta l’Unione Europea. Oltre al bundle dati utilizzabili in Europa troviamo anche alcuni addon gratuiti inclusi come il servizio di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata ed il controllo del credito residuo al numero 401212.

La portabilità è possibile da qualsiasi operatore. Non ci sono infatti esclusioni come spesso accade con i vari MVNO.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile per pochi giorni SOLO ONLINE ha un contributo iniziale di soli 20 euro con ben 10 euro di credito omaggio. La ricarica aggiuntiva, in pratica, vi dà la possibilità di rinnovare l’offerta per altri due mesi. Inoltre, questa tariffa è disponibile solo fino al 10 Luglio 2022.