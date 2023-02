Promo Very Mobile: minuti illimitati e tanti giga a prezzi bassi

Se stai cercando un operatore di telefonia mobile low cost che ti faccia risparmiare sul prezzo ma senza rinunciare alla qualità del servizio, ti consigliamo di attivare online una delle offerte di Very Mobile per avere ogni mese minuti e sms illimitati e tanti giga di traffico. Chi le sottoscrive può contare sulla massima trasparenza, infatti sono senza vincoli o costo nascosti. Very differenzia le sue tariffe dedicate ai nuovi clienti in base all’operatore di provenienza. Possono diventare clienti tutti coloro che vogliono attivare un nuovo numero o che desiderano cambiare operatore facendo la portabilità. Scopri la tariffa migliore per te.

Se provieni da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori virtuali puoi attivare:

Very 6,99 include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese.

include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese. Very 7,99 include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese.

include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Very 9,99 include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese.

include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Very 4,99 include minuti e sms illimitati e 1 GB in 4G a 4,99 euro al mese.

Se arrivi da Tim, Vodafone, Kena Mobile, WindTre, Spusu e ho. Mobile puoi attivare:

Very 12,99 include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 12,99 euro al mese.

include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 12,99 euro al mese. Very 13,99 include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 13,99 euro al mese.

Se invece vuoi attivare una sim con un nuovo numero puoi scegliere tra:

Very 6,99 include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese Very 7,99 include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese Very 9,99 include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese

Costi e altro

Tutte le offerte Very Mobile si rinnovano ogni mese e una volta terminati i giga la navigazione si blocca per non farti spendere di più. Inoltre non ci sono vincoli di durata, costi o penali di disattivazione, quindi sei libero di recedere quando vuoi. Con Very hai la sim, l’attivazione e la spedizione gratuite. Inoltre sono inclusi i servizi: Ti ho cercato, RingMe, Hotspot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.