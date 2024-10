PROMO HUAWEI MatePad Pro 13.2: sconto di 300€ con M-Pencil e tastiera in omaggio

Huawei ha annunciato una promozione esclusiva per il suo nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2″, un tablet che combina design di alto livello e prestazioni eccellenti, pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca un dispositivo potente per la produttività e la creatività. Con uno sconto di 300€, ora è disponibile a soli 699€ (rispetto al prezzo di listino di 999€), e include in omaggio la M-Pencil di terza generazione e la Smart Magnetic Keyboard.

Per ottenere questa incredibile offerta, è sufficiente inserire il codice coupon ABMMP132 al momento dell’acquisto sul sito ufficiale Huawei.

Caratteristiche HUAWEI MatePad Pro 13.2

Il HUAWEI MatePad Pro 13.2″ si presenta come un tablet di alta gamma pensato per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. Dotato di un ampio display OLED da 13.2 pollici con risoluzione 2880 x 1920 e un rapporto schermo-corpo del 94%, garantisce una visione immersiva con colori vibranti e una luminosità fino a 1000 nit.

Al suo interno, il potente processore Kirin 9000W, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, assicura fluidità anche nelle attività multitasking più esigenti. Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/1.8 e una fotocamera grandangolare da 8 MP, mentre quella frontale da 16 MP è perfetta per videochiamate di alta qualità e selfie dettagliati.

La batteria da 10.100 mAh, unita alla ricarica rapida SuperCharge da 88W, offre una lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti, rendendolo ideale per l’uso quotidiano. Grazie alla penna M-Pencil di terza generazione inclusa, il MatePad Pro diventa uno strumento eccellente per disegnare e prendere appunti, mentre la tastiera Smart Magnetic Keyboard trasforma il tablet in una workstation completa per la produttività.

Come Approfittare dell’Offerta

Oggi puoi acquistare il HUAWEI MatePad Pro 13.2″ a un prezzo esclusivo di 699€, con uno sconto di 300€ rispetto al prezzo di listino e tanti omaggi inclusi. Oltre alla M-Pencil di terza generazione, perfetta per chi ama scrivere, disegnare e creare, riceverai anche la tastiera Smart Magnetic Keyboard, che trasforma il tablet in un vero e proprio laptop. Per ottenere lo sconto, inserisci il codice ABMMP132 durante l’acquisto sul sito ufficiale Huawei.