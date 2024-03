Proiettore WiMiUs K1A in super offerta: il prezzo crolla del 40% grazie al coupon

Il videoproiettore WiMiUS K1 offre una serie di funzionalità avanzate a un prezzo molto competitivo, grazie a uno sconto del 40% che lo porta a 96€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare il coupon sconto che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

Questo proiettore si distingue per le sue specifiche tecniche di alta qualità, inclusa una risoluzione nativa Full HD 1080P (1920x1080p), una luminosità di 8500 lumen e un rapporto di contrasto di 10000:1, promettendo immagini vivide e nitide in diverse condizioni di illuminazione.

Una delle sue caratteristiche principali è la compatibilità con contenuti 4K, che, insieme a una gamma di colori NTSC più ampia fornita dai suoi chip di elaborazione digitale di fascia alta, assicura un’esperienza visiva eccezionale. La funzione di correzione trapezoidale avanzata a 4 punti (verticale e orizzontale ± 50°) e la funzione di zoom digitale migliorano ulteriormente la flessibilità di visualizzazione, consentendo agli utenti di godere di immagini perfettamente allineate e della possibilità di adattare le dimensioni dell’immagine senza doversi spostare fisicamente il proiettore.

Il WiMiUS K1 supporta anche la connessione WiFi, che potrai usare per il mirroring del tuo smartphone. In aggiunta, la funzione Bluetooth 5.0 estende le sue capacità di connessione, permettendo di collegare altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio immersiva.

La durata della lampada a LED del WiMiUS K1 è impressionante, con un’aspettativa di vita fino a 100.000 ore, garantendo una lunga durata del dispositivo. La confezione include una borsa per il proiettore, che aggiunge valore all’offerta, rendendo il dispositivo facile da trasportare e proteggere. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo subito risparmiando!