Proiettore WiFi FHD da prendere SUBITO con lo SCONTO di 80€

Se sei un appassionato di film o serie TV allora sarai felice di sapere che oggi potrai portarti il cinema direttamente nel salotto di casa tua spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il proiettore WiFi WiMiUS a soli 89,99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi risparmiare la bellezza di 80 euro. Devi fare veloce però perché ci sono pochissime unità disponibili. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Proiettore WiFi compatto e molto versatile a prezzo wow

Grazie al suo design compatto e leggero lo puoi mettere praticamente ovunque e volendo lo puoi portare a casa degli amici per guardare le partite o un film insieme. Ha una risoluzione nativa a 1920 x 1080P con un ottimo contrasto e una luminosità fino a 7500 lumen. Inoltre potrai collegare facilmente qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet in modalità WiFi, senza nemmeno i cavi.

Potrai rimpicciolire o ingrandire lo schermo come desideri da un minimo di 50 pollici a un massimo di 300 pollici. Quindi puoi trasformare una parete di casa in un vero e proprio cinema. È dotato anche degli ingressi HDMI, VGA, AV, USB e connettore audio da 3,5 mm. Questo ti permette ad esempio di collegarci consolle di gioco, computer o Fire TV stick.

Insomma a questo prezzo è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Quindi fai veloce perché come ti dicevo ci sono pochi pezzi disponibili. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo proiettore WiFi WiMiUS a soli 89,99 euro, invece che 169,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.