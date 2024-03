Proiettore portatile con Android in super offerta: qualità premium, dimensioni compatte

L’offerta per il mini proiettore portatile WiMiUS a 194,34€, con un risparmio di 50€ grazie al coupon di sconto, è un’occasione imperdibile per chi desidera portare l’esperienza del cinema direttamente nella propria casa o ovunque si desideri.

Questo dispositivo rappresenta il perfetto equilibrio tra portabilità e prestazioni, grazie alla sua leggerezza e alla batteria ricaricabile che lo rendono ideale per presentazioni all’aperto, serate film con gli amici o anche per trasformare la propria stanza in un piccolo cinema personale.

Il WiMiUS Q2 si distingue per il suo sistema Android integrato, che consente l’accesso diretto a una vasta gamma di app come YouTube, Netflix, Prime Video, e molte altre, eliminando la necessità di dispositivi esterni come Firestick o decoder. Questa caratteristica amplifica notevolmente la sua versatilità, permettendo di scaricare e guardare contenuti online con estrema facilità.

Con un peso di soli 210g, questo micro proiettore tascabile si caratterizza per la sua estrema portabilità. La batteria integrata garantisce fino a 2 ore di riproduzione autonoma, e la possibilità di ricarica veloce tramite powerbank lo rende ancora più conveniente per l’uso in movimento. Il supporto girevole a 360° incluso è una chicca che aggiunge ulteriore comodità, consentendo di regolare facilmente l’angolazione di proiezione in qualsiasi situazione.

Dal punto di vista tecnico, il WiMiUS Q2 eccelle grazie alla tecnologia DLP che offre immagini di qualità superiore rispetto ai proiettori LCD tradizionali, con colori più vividi e dettagli più nitidi. La macchina ottica completamente chiusa e antipolvere promette una maggiore durata nel tempo, mentre il touch screen e il copriobiettivo scorrevole migliorano l’usabilità e la protezione del dispositivo.

La connettività è un altro punto di forza, con il supporto per WiFi6 e Bluetooth 5.2 che assicura una trasmissione dati veloce e stabile, migliorando l’esperienza di streaming e la connessione con altoparlanti o cuffie Bluetooth per un suono avvolgente. La correzione trapezoidale automatica e la funzione di zoom offrono flessibilità nella configurazione della proiezione, rendendo facile ottenere l’immagine perfetta in ogni condizione.

Il Mini Proiettore Portatile WiMiUS a 194,34€ è una soluzione ottimale per chi cerca un dispositivo compatto ma potente, capace di offrire un’esperienza di visione di alta qualità con la comodità di un sistema operativo integrato e una grande portabilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!