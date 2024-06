Proiettore con Android TV in super offerta: il prezzo scivola sotto i 180€

Il proiettore FunFlix A1 è una scelta eccellente per chi desidera un’esperienza cinematografica a casa senza compromessi. Disponibile su Amazon al prezzo scontato di 179€, grazie a un coupon di 25€, si distingue dai competitor per la capacità di offrire moltissime caratteristiche avanzate e una facilità d’uso encomiabile.

Il proiettore A1 è dotato di un sistema di regolazione dello schermo intelligente, che include l’autofocus avanzato, la calibrazione automatica, l’ingresso automatico dello schermo e la tecnologia di prevenzione degli ostacoli. Queste funzioni permettono di posizionare il proiettore liberamente sia all’interno che all’esterno, garantendo immagini nitide e vivide senza la necessità di continui aggiustamenti manuali.

Con una risoluzione nativa di 1080P Full HD e una luminosità di 700 ANSI, il FunFlix A1 supporta anche la riproduzione di contenuti in 4K. Il sistema di zoom, che varia dal 50% al 100%, consente di cambiare facilmente le dimensioni dello schermo senza spostare il proiettore, mantenendo una qualità d’immagine senza perdite, ideale per una visione coinvolgente e realistica.

Il proiettore non necessità di essere per forza collegato a fonti esterne, come PC o smartphone: è equipaggiato con Android TV e offre accesso ad oltre 8000 app, a partire dalle più popolari come Netflix, Prime Video e YuTube. E’ anche dotato di due altoparlanti HI-FI, che forniscono un effetto sonoro surround a 360 gradi, fermo restando che può anche essere collegato a soundbar e altoparlanti esterni per un suono ancora più potente.

Non farti scappare questo formidabile proiettore: acquistalo subito ad un prezzo davvero competitivo!