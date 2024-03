Produci la tua Musica ovunque con RockJam Go 25 Key (al 43% in MENO!)

La musica è la tua passione più grande e sei un aspirante produttore? Allora conoscerai già RockJam. Proprio di quest’azienda è il prodotto protagonista di questo sconto. Parliamo di RockJam Go 25 Key: una tastiera dotata anche di pad volta proprio a produzione musicale e non solo. Con un ribasso del 43%, il suo prezzo arriva ad essere di soli 56,99€ anziché i classici 99,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche di RockJam Go 25 Key

Con una tastiera a 25 tasti e lo stick a 4 vie per modulare il suono in tempo reale, avrai il pieno controllo sui tuoi progetti. L’arpeggiatore integrato ti offre la possibilità di generare suoni complessi con un semplice tocco, aggiungendo profondità e ritmo alle tue creazioni musicali.

Con 8 pad MPC-style e un step sequencer integrato, programmare beat e melodie diventa un gioco da ragazzi. Potrai utilizzare i trigger dei campioni per attivare suoni e loop con un semplice tocco, aggiungendo varietà e dinamismo alla tua produzione musicale. Inoltre, avrai controllo sui parametri dei tuoi VST e DAW utilizzando i pulsanti FX e 360, per modulare il suono in tempo reale e ottenere risultati unici.

Grazie alla connettività Bluetooth MIDI, potrai creare musica ovunque ti trovi, sia che tu sia in studio, sul palco o in viaggio. La batteria ricaricabile integrata offre ore di autonomia, permettendoti di dedicarti alla produzione musicale senza interruzioni.

Il design compatto di RockJam Go 25 Key lo rende estremamente portatile, permettendoti di trasportarlo con facilità e creare musica ovunque ti colpisca l’ispirazione.

Prendi questo RockJam Go 25 Key e inizia a produrre tutte le tue tracce con una semplicità disarmante e, soprattutto, ovunque! Acquistalo ora che costa solo 56,99€ al posto del prezzo di listino di 99,99€!