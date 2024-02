PrivateVPN: abbonati 1 anno e 2 te li regalano!

Quante volte viaggiando in rete hai trovato un qualche intoppo perché il sito al quale dovevi accedere aveva delle restrizioni geografiche? Oppure, ti è mai successo di voler vedere una serie tv appena uscita in America e trovarti impossibilitato perché bloccato qui in Italia? Fortunatamente, PrivateVPN ha la VPN adatta a te, e ora è scontata dell’85%!

PrivateVPN, 3 anni a circa 2€ al mese

Il servizio offerto da PrivateVPN è pensato per permetterti di navigare in sicurezza, ad alta velocità e senza restrizioni geografiche: installando l’applicazione – disponibile su Android, iOS, Mac, Windows, Kodi, Linux e persino su un router VPN – potrai avere fino a 10 connessioni simultanee, tutte basate su server ad altissima velocità. Il setup richiederà davvero pochissimi click: una volta installato infatti, non solo potrai attivarlo con facilità, ma un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarà a tua completa disposizione.

Il servizio inoltre non porrà alcun limite alla velocità: grazie alla banda illimitata e alla velocità garantita, non avrai alcun tipo di rallentamento mentre vedi le tue serie tv, così da poter usufruire dell’alta definizione senza problemi. Per non parlare poi della sicurezza: ogni informazione passerà su un codice crittografato da 2048-bit con AES-256, così da rendere la tua navigazione completamente sicura.

Il costo finale del servizio sarà di 75€ all’anno, con un pagamento annuale previsto di anno in anno: si tratta di circa 2€ al mese, una cifra irrisori che ti permetterà di avere tutto quello di cui abbiamo parlato, senza limiti di alcun tipo. Avrai accesso a più di 200 server in 63 nazioni, con la possibilità di collegarti a uno o l’altro in modo veloce, e come se non bastasse, avrai anche la possibilità di rescindere l’abbonamento entro i primi 30 giorni, con garanzia soddisfatti o rimborsati.