Privacy digitale completa: come ottenerla

La rete offre potenzialità pressoché infinite ma, allo stesso punto, impone spesso alcuni compromessi alquanto controversi.

La privacy, sotto questo punto di vista, è infatti spesso minacciata sul mondo online. Almeno potenzialmente, le nostre attività sulla rete possono essere registrate e controllate da entità come agenzie pubblicitarie, ISP e persino enti governativi.

E cosa dire di hacker o figure simili? Non sono solo i siti visitati ad essere a rischio, ma anche file personali come foto e documenti.

Esiste dunque un metodo per poter ottenere una privacy digitale completa ed evitare sguardi indiscreti? Al di là di alcuni comportamenti prudenti, adottare una Virtual Private Network appare come una delle migliori soluzioni possibili in tal senso.

Come ottenere la privacy digitale completa con una VPN

Le VPN sono uno strumento largamente utilizzato online, molto utile in diversi contesti.

Oltre ad aggirare limiti territoriali dei contenuti ed eventuali censure, questi servizi vanno a proteggere il traffico di dati in entrata/uscita rendendo di fatto questo inaccessibile ad intromissioni esterne.

Il tutto avviene “filtrando” il proprio indirizzo IP con quello di un server proposto dal provider. Un funzionamento semplice di uno dei pochi strumenti disponibili e realmente efficaci per difendere le proprie attività online.

Detto ciò però, non tutti i provider del settore offrono una qualità uguale. Affidarsi a una VPN lenta o con poche garanzie a livello di sicurezza, può essere controproducente.

In questo ambito, optare per un’azienda affermata nel settore come CyberGhost può essere la miglior scelta possibile. Essa infatti offre protezione e, allo stesso tempo, garantisce una politica no log alquanto rigida.

Ciò significa che la piattaforma non registra alcun dato rispetto agli utenti per quanto riguarda:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

durata delle sessioni

uso della larghezza di banda

connessioni al server VPN

Il tutto, grazie all’ attuale promozione di CyberGhost, a un prezzo a dir poco sorprendente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.