Prince of Persia: The Lost Crown a prezzo SPECIALE su eBay per PS5

Se sei alla ricerca di un nuovo titolo per la tua PlayStation 5 e vuoi tornare un po’ alle origini, perché non opti per Prince of Persia: The Lost Crown? Il nuovo capitolo di questa saga si rifà il look e introduce un nuovo tipo di gameplay.

Prince of Persia: The Lost Crown, una nuova versione su PlayStation 5

Prince of Persia: The Lost Crown è un titolo sicuramente diverso dal passato. Se sei cresciuto con i vari giochi le noti subito le differenze ma non è un male. È un gioco che ti porta a vivere un’esperienza differente ma comunque valida e coinvolgente.

Nel gameplay sei chiamato a sfruttare i poteri temporali con le abilità di combattimento e acrobatiche, creando combo letali super potenti che ti fanno sconfiggere le creature mitologiche ma anche i nemici corrotti dal tempo.

I vari livelli si snodano in un mondo maledetto che si ispira all’antica Persia dove sono presenti incredibili attrazioni e biomi altamente dettagliati. Ognuno di questi è popolato e costituito da elementi unici e diversi.

Insomma, sei chiamato ad immergerti in un mondo fantasy mitologico in cui l’astuzia sarà il tuo valore più grande.

Se sei interessato, trovi la versione per PS5 a soli 50,01€ su eBay.

