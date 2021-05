Google ha appena fatto sapere che il suo primo negozio fisico debutterà a New York City quest'estate.

Google Store a New York

Il primo Google Store sarà situato a Chelsea – vicino ad alcuni dei quartier generali della società – e mostrerà e venderà tutta una serie di prodotti, come i telefoni Pixel, i dispositivi intelligenti per la casa Nest, i fitness tracker Fitbit, i Pixelbook e altro ancora. Inoltre, i clienti potranno ordinare i prodotti tramite i negozi online di Google e ritirarli di persona presso la sede fisica del Google Store.

Ovviamente, è impossibile parlare dell'apertura di un punto vendita fisico da parte del colosso di Mountain View senza menzionare gli Apple Store dell'azienda di Cupertino, dai quali Google prenderà in prestito – a quanto pare – diverse idee.

In tutto il negozio, i visitatori potranno sperimentare come i nostri prodotti e servizi lavorano sinergicamente in una grande varietà di modi immersivi, che vi illustreremo entusiasticamente quando le porte dello store si apriranno.

Come un Apple Store, il nuovo Google Store mostrerà il modo in cui i prodotti di Google interagiscono, metterà a disposizione della clientela degli esperti per aiutare a risolvere i problemi, assistere alle configurazioni, offrire riparazioni e presentare seminari per ottenere il massimo dai prodotti e servizi della compagnia.

Google afferma inoltre che, sebbene il nuovo negozio consentirà ai clienti di provare di persona i suoi prodotti, saranno prese le dovute precauzioni per evitare il diffondersi del COVID-19.

Le misure includono la limitazione del numero di clienti (ndr. all'interno del negozio), la pulizia regolare dello store e la richiesta che gli utenti indossino mascherine, rispettino la distanza di sicurezza ed utilizzino un disinfettante per le mani quando si trovano nel negozio.

Oltre al Google Store di Chelsea – che aprirà al pubblico durante l'estate – non sono emerse speculazioni riguardo ulteriori aperture. Tuttavia, se il primo negozio fisico di Google dovesse avere il successo sperato, siamo certi che potrebbe essere solo il primo di una lunga serie.

