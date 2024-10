Prime Video: ecco i titoli più attesi di novembre 2024

Prime Video prevede di integrare il suo catalogo con altri film e serie TV davvero avvincenti per il mese di novembre 2024. Grazie ad alcune indiscrezioni oggi sappiamo in parte quali sono i titoli più attesi. Ovviamente, per poterli vedere e gustare è necessario essere abbonati Amazon Prime.

Grazie a questo servizio non solo hai consegna e reso sempre gratuiti sui tuoi acquisti Amazon, ma anche prezzi sempre convenienti, accesso esclusivo e anticipato alle migliori offerte, Prime Video con tantissimi film e tantissime serie TV oltre la UEFA Champions League, Prime Musici, Audible e molto altro ancora.

Quindi tutto questo, unito alle novità in arrivo a novembre 2024, fa di Prime Video un’ottima piattaforma di streaming live e on demand per te e per tutta la famiglia. Non perdiamo altro tempo. Vediamo insieme quali sono i titoli più attesi di novembre 2024.

Prime Video: film e serie TV più attesi di novembre 2024

Scegli questa piattaforma per goderti i migliori contenuti streaming live e on demand al miglior prezzo disponibile! Ottieni oggi stesso la tua prova gratuita per 30 giorni! Si tratta di un’ottima occasione. Così puoi già vedere film e serie TV di ottobre 2024 su Prime Video.

Vediamo ora i titoli più attesi a novembre 2024 tra show e serie TV:

Citadel: Honey Bunny . Questa serie TV Amazon Original è il titolo indiano del mondo Citadel. Se hai seguito tutte le serie TV di questo universo allora non puoi perderti quest’altro. Azione vertiginosa, emozioni incredibili e tanta adrenalina in ogni singolo episodio per un’escalation di eventi che ti terranno incollato davanti allo schermo. Questa serie TV sarà disponibile dal 7 novembre 2024 .

. Questa serie TV Amazon Original è il titolo indiano del mondo Citadel. Se hai seguito tutte le serie TV di questo universo allora non puoi perderti quest’altro. Azione vertiginosa, emozioni incredibili e tanta adrenalina in ogni singolo episodio per un’escalation di eventi che ti terranno incollato davanti allo schermo. Questa serie TV sarà disponibile dal . Cross . Questa Serie TV Amazon Original è un titolo crime con spiccate note thriller che offre momenti di tensione incredibili. Chi vincerà tra Aldis Hodge, un importante detective della omicidi di Washington e il serial killer che sta generando panico in città? Tutti gli episodi saranno disponibili dal 14 novembre 2024 .

. Questa Serie TV Amazon Original è un titolo crime con spiccate note thriller che offre momenti di tensione incredibili. Chi vincerà tra Aldis Hodge, un importante detective della omicidi di Washington e il serial killer che sta generando panico in città? Tutti gli episodi saranno disponibili dal . Dinner Club 3. Questo show Amazon Original continua le due stagioni precedenti dove Carlo Cracco e altri personaggi famosi viaggeranno in Italia per assaggiare le prelibatezze di ogni Paese. Questo show sarà disponibile dal 21 novembre 2024.

Invece, ecco il film più atteso a novembre 2024:

Libre. Questo film Amazon Original ti riporterà alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 per seguire le vicende di un fuorilegge dalle buone maniere.Questo film sarà disponibile su Prime Video dal 1° novembre 2024.