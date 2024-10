Prime Video: film e serie TV in arrivo a ottobre 2024

Prime Video è la soluzione integrata nel servizio Amazon Prime in abbonamento che include tantissimi contenuti in streaming live e on demand. Sono davvero molti i titoli disponibili tra film, serie TV e show. Senza contare le migliori partite della UEFA Champions League in diretta esclusiva. Se non sei ancora abbonato, prova Prime gratis per 30 giorni.

Anche il mese di ottobre 2024 è ricco di tantissime novità già disponibili e in arrivo sulla piattaforma esclusiva di streaming gestita dal colosso dello shopping online. Quindi non perdiamo altro tempo e vediamo insieme tutte le novità in arrivo fino a fine mese. Non perderti nemmeno le novità attese per novembre 2024 su Prime Video.

Prime Video: tutte le serie TV e gli show di ottobre 2024

Partiamo quindi dalle serie TV e dagli show in programma per ottobre 2024 su Prime Video.

3 ottobre 2024 The Legend of Vox Machina (Stagione 3)

8 ottobre 2024 Killer Cakes

10 ottobre 2024 Citadel: Diana

16 ottobre 2024 Are You Smarter Than a Celebrity?

18 ottobre 2024 The Devil’s Hour (Stagione 2) The Office

24 ottobre 2024 The Pasta Queen Like a Dragon: Yakuza



Tutti i film di ottobre 2024

Vediamo adesso tutti i film disponibili per ottobre 2024 su Prime Video.

03 ottobre 2024 House of Spoils

04 ottobre 2024 The Diary

17 ottobre 2024 Brothers

18 ottobre 2024 The Park Maniac

24 ottobre 2024 Canary Black

31 ottobre 2024 Apocalipsis Z: El principio del fin