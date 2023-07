Prime Video: pronto alla rivoluzione di agosto 2023?

Sei pronto a goderti la rivoluzione di agosto 2023 su Prime Video? Tutti gli abbonati potranno gustarsi tantissimi film e serie TV in arrivo lungo tutto il mese. Sono davvero tante le novità che il colosso dello streaming live e on demand ci ha anticipato. Perciò non vediamo l’ora di condividerle con te. Ma se ancora non sei iscritto a questo servizio dai un’occhiata alla promozione su misura per te.

Prime Video: film e serie TV in arrivo ad agosto 2023

Preparati a un mese sensazionale con un ricco catalogo che verrà completato da nuovi titoli in arrivo su Prime Video durante il mese di agosto 2023. Attualmente i titoli annunciati sono 3, ma l’elenco è ancora in aggiornamento pronto per accogliere ulteriori novità in corsa. Vediamo subito le Serie TV che approderanno:

4 Agosto 2023

Ascolta i fiori dimenticati

Ascolta i fiori dimenticati 18 Agosto 2023

Harlan Coben’s Shelter

Dai un’occhiata ai film in arrivo:

11 Agosto 2023

Rosso, bianco e sangue blu

Ricordiamo che viaggiando all’interno dell’Unione Europea avrai accesso agli stessi titoli normalmente disponibili nel tuo Paese di residenza. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera. Se invece viaggi al di fuori dell’Unione Europea le cose possono cambiare.

Praticamente avrai la possibilità di scaricare e riprodurre in streaming solo i titoli Amazon Original oltre a quelli disponibili nel Paese dove ti trovi. Perciò, come spiegato da Amazon, “quando ti trovi al di fuori del tuo Paese di residenza, la selezione di titoli che puoi riprodurre in streaming su Prime Video potrebbe cambiare“.

