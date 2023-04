Prime Video usa l'IA per aumentare il volume dei dialoghi

Quante volte guardando un film o una serie TV ti sei perso le parole degli attori a causa di effetti sonori come esplosioni o musica. Amazon ha annunciato una funzionalità che migliorerà notevolmente la tua esperienza streaming con Prime Video. Si chiama Dialogue Boost e permette di aumentare il volume dei dialoghi grazie all’Intelligenza Artificiale. Attiva subito la tua prova gratuita per 30 giorni.

In Prime Video ci impegniamo a creare un’esperienza di streaming inclusiva, equa e piacevole per tutti i nostri clienti. La nostra libreria di contenuti con sottotitoli e descrizioni audio continua a crescere e, sfruttando le nostre capacità tecnologiche per creare innovazioni all’avanguardia nel settore come Dialogue Boost, stiamo facendo un altro passo per creare un’esperienza di streaming più accessibile.

Prime Video: come utilizzare Dialogue Boost

Dialogue Boost, secondo l’annuncio ufficiale di Amazon, sarà disponibile su Prime Video per alcuni programmi Amazon Original a livello globale. Tra i titoli menzionati troviamo “Jack Ryan” e “La fantastica signora Maisel” oltre a film tra cui “The Big Sick“, “Beautiful Boy” e “Being the Ricardos“. Ci vorrà un po’ di tempo prima che venga implementata in modo più ampio.

Per trovare Dialogue Boost devi utilizzare il menù a caduta dell’audio e dei sottotitoli durante la riproduzione. Le tracce audio sono identificate con “Dialogue Boost: Medium” e “Dialogue Boost: Hight“. Seleziona l’una o l’altra per aumentare il volume dei dialoghi secondo le tue necessità di ascolto.

Come funziona

Grazie a una speciale tecnologia, Dialogue Boost analizza l’audio originale di film o serie TV identificando in modo intelligente i punti in cui i dialoghi potrebbero perdersi nella musica di sottofondo o negli effetti. Amazon, in un suo comunicato ufficiale, ha spiegato questa funzionalità per Prime Video:

I modelli vocali vengono isolati e l’audio viene migliorato per rendere il dialogo più chiaro. Questo approccio basato sull’intelligenza artificiale offre un miglioramento mirato a porzioni di dialogo parlato, invece di un’amplificazione generale al canale centrale in un sistema home theater.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.