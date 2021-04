Hai mai provato la piattaforma di contenuti on demand di Amazon Prime Video? No, perfetto! Il weekend lungo di Pasqua è il momento perfetto per farlo: puoi avere il catalogo a disposizione gratis per 30 giorni, poi decidi se continuare oppure no con la visione. Per fartelo apprezzare al meglio, abbiamo scelto 10 fra show, film e serie TV che proprio non puoi perderti.

Prime Video: 10 contenuti top da guardare gratis

Nella selezione che ho fatto, ho deciso di inserire di tutto un po’. Così puoi decidere tu se rilassarti, divertirti o vivere un po’ di tensione. Insomma, ce n’è per tutti i gusti (miei e tuoi, s’intende!).

Il primo contenuto è il nuovissimo show “LOL: chi ride è fuori“. Insomma, loro bisogna che non ridano, ma tu puoi farlo senza problemi:

Nella prima stagione di LOL, dieci comici (Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Angelo Pintus, Ciro e Fru di The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna) si sfidano per sei ore di fila nel tentativo di rimanere impassibili e far ridere i loro avversari. Chi resiste fino alla fine vince 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Presentano Fedez e Mara Maionchi.

Il secondo è “Un pugno di Amici“, dove sarai catapultato in una situazione surreale. Sei capace di sopravvivere a una rapida andata male? Ecco la trama:

Quattro amici un po’ sgangherati organizzano una rapina con la speranza di risolvere tutti i loro problemi, ma dopo una serie di disavventure saranno costretti ad una precipitosa fuga da cui avranno inizio tutti i loro problemi. Tra situazioni comiche e sketch esilaranti i quattro amici dovranno sperimentare nuovi sistemi per sbarcare il lunario.

Per il terzo titolo, viriamo un po’ di più sul drammatico con “L’amico del cuore“. Tieni pronti i fazzoletti:

Dopo aver appreso che alla moglie (Johnson), malata terminale, restano sei mesi da vivere, un uomo (Affleck) accetta il sostegno incondizionato del migliore amico (Segel) che si trasferisce a casa sua, aiutandolo in questo momento difficile della sua vita.

Eh no, non ho dimenticato gli horror! Ecco che al quarto posto c’è “The rental“. Sarai capace di guardarlo da solo? La trama:

Due coppie organizzano una fuga di un weekend in una casa apparentemente perfetta prenotata online. Ma quello che inizia come un weekend festoso, si trasforma in qualcosa di molto più sinistro.

Abbassiamo la tensione, ma non troppo, con una storia d’amore drammatica. Al quinto posto c’è “Bliss“:

Bliss è una storia d’amore contorta in cui Greg (Owen Wilson), dopo il divorzio e il licenziamento, incontra la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una donna che vive per strada, convinta che il mondo inquinato e devastato che li circonda sia solo una simulazione digitale. Nonostante i dubbi iniziali, Greg scopre che potrebbe esserci un fondo di verità nella folle teoria complottista di Isabel.

Tempo di passare all’azione, con il sesto titolo. Ecco “Il talento del calabrone“:

Milano. Steph (Lorenzo Richelmy) è un giovane DJ radiofonico sulla cresta dell’onda. Ogni sera conduce un programma radiofonico con un forte seguito durante il quale riceve chiamate dai fan. Una sera, una telefonata, però, lo raggela: uno sconosciuto (Sergio Castellitto) dal sangue freddo annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi esplodere nel centro della città.

Bene, ora ci divertiamo un po’ con il sequel di “Borat“, al settimo posto dei contenuti da guardare gratis su Prime Video:

Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan.

Da amante degli animali, non potevo inserire anche “Qua la zampa 2“, che è all’ottavo posto. Non è drammatico, ma so già che a me serviranno i fazzoletti:

Il viaggio esistenziale di un cane alla ricerca di un senso per le vite.

Al nono posto c’è invece “Sempre Amici“, che merita una visione rilassata, ma attenta:

Dell (Kevin Hart) è un disoccupato in libertà vigilata e non può vedere suo figlio. Il destino gli offre un’occasione unica: diventare il badante di Philip (Bryan Cranston), un miliardario paralizzato dal collo in giù. Riuscirà questo ex-carcerato chiacchierone a prendersi cura degli altri e convincere la scettica assistente di Philip (Nicole Kidman)? La vita per loro due non sarà più la stessa.

Infine, al decimo posto, torniamo ad essere super seri con “La voce dello scandalo“, basato su una storia vera:

La ricostruzione del caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti.

Tutti i contenuti sono fruibili in lingua italiana, con sottotitoli in italiano e soprattutto gratis, se non hai mai provato Amazon Prime Video prima d’ora. Come fare? Semplici, devi solo iscriverti ed usufruire del tuo periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Dopo, potrai decidere se continuare a 3,99€ al mese (o 36€ all’anno), ma la cosa bella è che l’abbonamento non include solo la fruizione dei contenuti video on demand: a disposizione avrai tantissimi servizi, come la consegna gratuita e rapida dei prodotti ordinati su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

