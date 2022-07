Prime Day 2022: Samsung Galaxy Buds Live a prezzo FOLLE (-59%)

Il Prime Day 2022 parte con il turbo e porta le ottime cuffie true wireless (TWS) Samsung Galaxy Buds Live in offerta su Amazon a un prezzo mai così conveniente come oggi.

Infatti, grazie allo sconto del 59%, le cuffie TWS del colosso sudcoreano sono tue ad appena 69€ e ti assicurano un’esperienza di ascolto di altissimo livello in ogni situazione.

Le belle cuffie TWS Samsung Galaxy Buds Live crollano del 59% su Amazon

Non farti ingannare dal prezzo a buon mercato e dallo sconto a due cifre: le cuffie TWS di Samsung sono le uniche al mondo a disporre di un design ideato per assicurare sempre un ascolto di altissimo livello senza alcun tipo di compromessi. Il merito è anche del pieno supporto alla cancellazione attiva del rumore, una funzionalità che si occupa di abbattere i rumori provenienti dall’esterno dandoti modo di ascoltare i tuoi brani preferiti senza alcun disturbo.

Non solo audio sempre perfetto e ben equilibrato: le cuffie TWS di Samsung dispongono anche di tre microfoni esterni per telefonate sempre chiare, cristalline e soprattutto senza interferenze dovute ai rumori esterni. Dotate del pieno supporto ai comandi touch per gestire rapidamente l’audio e le telefonate, le cuffie montano una batteria di lunga durata e arrivano assieme a un piccolo e leggero case di ricarica che ti offre fino a 1 ora aggiuntiva di playback dopo appena 5 minuti di ricarica.

A questo prezzo è davvero impossibile non prendere in considerazione le ottime cuffie TWS di Samsung, a maggior ragione ora che con il Prime Day 2022 puoi ricevele a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con il 59% di sconto. Non farti scappare questa incredibile occasione e mettile subito nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.