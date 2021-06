I migliori affari, quelli più economici e utili dell'Amazon Prime Day puoi ancora farli, ma solo se sei velocissimo. Meno di 50€ per dei concentrati di tecnologia per te, per la casa e non solo. Ecco i migliori.

Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte economiche

Ho selezionato il classico “di tutto un po'” per permetterti di trovare quello che più ti serve, ma che non pensavi di poter comprare al Prime Day.

Il primo prodotto lo adoro! Un dispositivo che ti dà immediato sollievo dopo le punture di zanzare, super tecnologico e non aggressivo, prodotto da Beurer e ora in sconto a 21€ circa.

Bello e super utile, lo amerai anche tu dopo aver visto di cosa è capace! Ancora pochi pezzi disponibili.

Il secondo dispositivo riguarda sempre la cura della persona ed è il potentissimo spazzolino elettrico Oral B Pro 2 2500 con tanto di sensore di pressione per capire come lavi i denti.

Un gioiellino di questo calibro, ora in sconto a 35€ circa invece di 79€ circa, è indispensabile per l'igiene orale.

La terza occasione economica imperdibile è un gioiello per la rasatura: Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000. Ha proprio tutto quello che serve per permetterti di radere alla perfezione tutto il corpo.

Usalo anche sui capelli, ci sono tantissimi accessori in dotazione. Ora lo paghi appena 34,99€ invece di 84,99€: lo sconto è del 59%.

La quarta chicca che devi assolutamente valutare è Echo Show 5 edizione 2021: bellissimo e con un ottimo display. Sfrutta Alexa al massimo, guarda Netflix, fai video chiamate e gestisci la casa smart: tutto quello ami, a portata di smart speaker!

Adesso lo paghi 49,99€ invece di 84,99€: è un'occasione lampo, non perderla!

L'ultima offerta che ti renderà felicissimo è Fire TV Stick 4K. Sai perché è la svolta? Rende smart qualsiasi televisione (o monitor) dotato di ingresso HDMI. Hai a disposizione tutto: applicazioni, giochi, navigazione su Internet, streaming audio e video dalle migliori piattaforme (come Netflix, Disney+, Prime Video, ecc…).

Ora, questo gioiello lo porti a casa a 32€ circa invece di 59€: è un'occasione d'oro!

Per tutte le cinque migliori offerte economiche che ti ho segnalato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis! Ma sii rapido: il Prime Day 2021 sta per finire! Le altre occasioni, aggiornate in tempo reale, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home