PREZZONE per questo portatile da gaming con NVIDIA RTX 4050: solo 820€!

Eri a caccia di un portatile da gaming che potesse far girare anche gli ultimi titoli usciti, senza dover mettere la qualità al minimo? Allora l’MSI 092XES è pressoché perfetto. Prima di vedere le specifiche tecniche nel dettaglio, ti basta sapere che, su Amazon, potrai prenderlo a 820,58€: il prezzo più basso di sempre.

Tutte le caratteristiche del portatile MSI

Grazie al processore Intel Core i5-12450H di 12ª generazione, il portatile riesce tranquillamente a gestire senza sforzo le sessioni di gioco intense e applicazioni esigenti in multitasking. La memoria RAM DDR4 da 16GB si affianca al processore per garantire produttività senza intoppi e un’esperienza di gioco al top, libera da lag o rallentamenti, anche nei giochi più esigenti in termini di risorse.

Per quanto riguarda la grafica, l’NVIDIA GeForce RTX4050 da 6GB non solo gestisce i dettagli grafici medio-alti con frame rate elevati, ma porta l’illuminazione e le ombre dei giochi a un nuovo livello di realismo grazie al supporto del ray tracing. Il tutto è arricchito dal display Full HD da 15,6 pollici, ideale sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali.

L’archiviazione è affidata a un SSD NVMe PCIe da 1TB, che assicura tempi di avvio lampo e caricamenti rapidi, oltre a offrire ampio spazio per una vasta libreria di giochi e contenuti multimediali.

Il design, infine, è un connubio di eleganza e praticità, con un profilo sottile e un peso ridotto che ne facilitano il trasporto. La tastiera retroilluminata non solo aggiunge un tocco di stile, ma è anche funzionale per sessioni di gioco notturne. E la connettività è assicurata da una serie di porte USB, inclusa una USB Type-C, un lettore di schede SD e un jack audio, oltre a Wi-Fi e Bluetooth per connessioni senza fili stabili e veloci.

Non farti scappare il portatile da gaming MSI 092XES al costo di soli 820,58€!