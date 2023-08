Prezzo FUORI SCALA per realme Narzo 50A Prime: Amazon lo SVENDE a 129€

Inutile girarci intorno: il già budget phone realme Narzo 50A Prime è in super offerta su Amazon a un prezzo ancora più conveniente del solito. Tuo ad appena 129€ con uno sconto immediato del 24%, infatti, quest’oggi hai finalmente la possibilità di pagarlo davvero pochissimo.

Sottile, leggero e con un design tutto sommato piacevole e giovanile, il telefono del colosso cinese ha il pregio di essere adatto per un utilizzo quotidiano convenzionale fatto di telefonate, navigazione in rete e sui social, fruizione di contenuti multimediali (audio e video) e non solo.

C’è una super offerta su Amazon per il budget phone realme Narzo 50A Prime

Il telefono di realme monta un bel pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una buona fotocamera frontale per scattare selfie di buona qualità, mentre sotto il cofano una super batteria da 5000 mAh è affiancata da un processore octa core.

Piuttosto completo anche il comparto fotografico principale con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale). Non solo realme Narzo 50A Prime costa davvero poco, ma è anche perfetto per un utilizzo quotidiano senza compromessi; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.