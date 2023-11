PREZZO FOLLE per due Amazon Alexa + Lampadina smart Philips Hue su Amazon! (-20%)

Se stai pensando di avvicinarti al mondo smart, non perdere l’opportunità di possedere il Kit Echo Pop + Philips Hue White a soli 39,98€ su Amazon, anziché 49,99€.

Tutti i dettagli del bundle

Gli Echo Pop, altoparlanti intelligenti compatti, sono progettati per offrire un’esperienza audio di altissima qualità. Dotati di Wi-Fi, Bluetooth, 1 speaker da 4W e microfoni omnidirezionali, gli Echo Pop portano la praticità della casa intelligente al livello successivo grazie al controllo vocale con Alexa.

La lampadina LED smart Philips Hue White (E27) accompagna perfettamente gli Echo Pop. Con una potenza di 9W, temperatura colore di 2700K e compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit, questa lampadina non solo illumina gli ambienti con una luce bianca calda, ma ti consente anche di regolarne l’intensità, creando l’atmosfera desiderata in ogni momento.

Questo eccezionale kit Echo Pop + Philips Hue White non solo migliora l’ascolto con un audio coinvolgente, ma aggiunge un tocco di modernità illuminando gli ambienti.

Echo Pop: Wi-Fi, Bluetooth, 1 speaker da 4W, microfoni omnidirezionali.

Philips Hue White: Potenza 9W, temperatura colore 2700K, compatibile con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

Un Mondo di Funzionalità Smart: con il controllo vocale degli Echo Pop, gestisci la musica, chiedi informazioni e controlla i dispositivi della casa. Con la Philips Hue White, personalizzi l’illuminazione e crei atmosfere uniche.

Acquista ora e risparmia 10€! Questo kit Echo Pop + Philips Hue White è la soluzione perfetta per chi vuole vivere in modo smart a un prezzo conveniente. Questo bundle esclusivo offre tutto il necessario per un’esperienza smart completa, composto da 2 Echo Pop e 1 Philips Hue White. Un affare da non perdere! Non lasciarti scappare questa offerta eccezionale! Trasforma la tua casa in un ambiente moderno e funzionale con il Kit Echo Pop + Philips Hue White a soli 39,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.