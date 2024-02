PREZZO FOLLE per Apple Magic Keyboard con Touch ID!

Quando si parla di tastiere perfette per la produttività, come la Magic Keyboard di Apple non ce n’è. In questo momento, potrai far tua la versione completa di tastierino numerico e Touch ID a un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando di soli 134,63€ al posto degli originari 185,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche della Apple Magic Keyboard

Grazie al suo design elegante e alle funzionalità avanzate, questa tastiera offre una digitazione comoda e precisa, con un layout spazioso per una scrittura fluida. I controlli per scorrere i documenti e i tasti freccia di dimensioni standard rendono la navigazione intuitiva e facile.

Questo modello include la sicurezza e la praticità del Touch ID che ti permettono di sbloccare il tuo Mac, accedere a siti web e app in modo rapido e sicuro con un semplice tocco, semplificando l’autenticazione come mai prima d’ora. Non manca neanche il tastierino numerico che è ideale per lavorare con fogli di calcolo, applicazioni finanziarie e dati numerici, consentendoti di inserire dati e calcolare con rapidità e precisione.

Con un’autonomia eccezionale che ti permette di lavorare per settimane senza dover ricaricare la batteria, la Magic Keyboard è progettata per accompagnarti a lungo nelle tue attività quotidiane. Inoltre, troverai inclusa nella confezione un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per la ricarica, rendendo il processo semplice e veloce.

Per garantire la massima compatibilità, la Magic Keyboard si abbina automaticamente a tutti i Mac con chip Apple, offrendoti un’esperienza immediata. Assicurati di avere un Mac con chip Apple e macOS 11.4 o successivo per poter usufruire di tutte le sue funzionalità.

Inizia a digitare sulla tua nuova Apple Magic Keyboard grazie a questo sconto, pagandola solo 134,63€!