Prezzo disintegrato per queste cuffie Sony SPACCATIMPANI (32€)

Le eccezionali cuffie Bluetooth Sony WH-CH520, con una spesa di poco superiore ai 30 euro, rappresentano una delle migliori opzioni da considerare. Oltre due giorni di musica alla massima potenza e senza alcuna stanchezza, grazie all’estrema comodità dei due padiglioni ed alla mega batteria presente a bordo. In ogni momento potrai anche rispondere alle telefonate con un suono di qualità altissima.

La promozione di oggi è ormai agli sgoccioli, approfitta dell’opportunità ed effettua il tuo acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto formidabile del 53%, le cuffie Sony potranno essere tue ad un prezzo di appena 32 euro invece di 69 euro.

Prezzo sgretolato per le cuffie Sony WH-CH520

Ascolta i tuoi brani preferiti in modalità Bluetooth, abbinando le Sony WH-CH520 con rapidità a smartphone, tablet e qualunque altro dispositivo. Cuffie morbide da indossare ma soprattutto leggerissime, considerando un peso di soli 310 grammi. Il design dei padiglioni regolabili garantisce la massima ergonomia.

Non mancano i pratici pulsanti per interagire in modo istantaneo con le tue playlist. La batteria assicura una durata continuativa fino a 50 ore: basterà una ricarica rapida di appena 3 minuti per un’altra ora e mezza di riproduzione musicale. In poche parole: è un autentico best buy.

Le unità a disposizione stanno per finire, scegli il meglio ed aggiungi al carrello le tue nuove cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 a meno di metà prezzo: arriveranno a casa in un lampo e non potrai più farne a meno.