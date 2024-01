PREZZO da MERCATINO per OPPO A38 su Amazon: il low cost ad appena 129€

Se in questo inizio 2024 hai come obbiettivo acquistare uno smartphone Android economico ma affidabile sotto tutti i punti di vista, sappi che il popolarissimo e apprezzatissimo OPPO A38 è in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Amato da chi è alla ricerca di un device con un buon rapporto qualità/prezzo e da chi in generale utilizza lo smartphone nelle situazioni più classiche e quotidiane – navigare in rete, chattare, telefonare, guardare video, eccetera -, con OPPO A38 hai tutto ciò di cui hai bisogno spendendo la cifra di appena 129€.

Lo smartphone super economico OPPO A38 è in vendita su Amazon a prezzo regalo: occasione shock

Sottile, leggero e con un design piacevole e giovanile, lo smartphone del colosso cinese monta un bel pannello LCD da 6.56 pollici a risoluzione HD+ ideale per guardare video e non solo; sotto il cofano è poi presente un valido processore octa core con fino a 8GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di autonomia. Inoltre, sul retro trova posto un modulo fotografico doppio con sensori da 50MP e 2MP pensati per scattare foto e registrare video ad alta risoluzione.

Con un prezzo di vendita su Amazon così conveniente è quasi scontato acquistare lo smartphone di OPPO senza alcun ripensamento, a maggior ragione se consideri che ti arriva direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.