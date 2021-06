Un freschissimo rumor ha rivelato quali saranno i prezzi dei tre modelli di OnePlus TV U1S, le nuove smart TV del colosso cinese che debutteranno insieme allo smartphone OnePlus Nord CE il 10 giugno.

OnePlus TV U1S: prezzo e design

Secondo il noto leaker Ishan Agarwa, OnePlus TV U1S dovrebbe essere rilasciato in tre modelli: da 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Oltre a far trapelare alcuni render dell'attesa smart TV dell'azienda asiatica, il tipster ci ha anche rivelato quelli che dovrebbero essere i presunti prezzi.

Tuttavia, prima di rivelarvi l'aspetto economico del TV, vi mostriamo il suo presunto design che appare elegante e sottile; inoltre, viene mostrato anche il telecomando NFC del dispositivo, che presenta i comodi tasti di scelta rapida per Google Assistant, Netflix e Amazon Prime Video.

Dalle immagini si evice che sul bordo inferiore vi sarà una cornice leggermente più spessa, in cui vi è impresso il nome del marchio OnePlus al centro e la dicitura “Co-tuned with Dynaudio” stampato nell'angolo destro. I rendering del design rivelano anche un array di microfoni con quattro indicatori LED posizionati sotto il logo OnePlus: stando a quanto trapelato, i microfoni verranno utilizzati per la funzione di controllo vocale a mani libere.

Passando ai prezzi, pare che i OnePlus TV U1S da 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici costeranno rispettivamente (al cambio) 428 euro, 518 euro e 688 euro.

Infine, pare le imminenti smart TV di OnePlus dovrebbero includere la risoluzione 4K, una frequenza di aggiornamento di 60Hz, altoparlanti da 30W e una fotocamera 1080p integrata con supporto Google Duo.

OnePlus

Elettronica