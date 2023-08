Prese Smart TP-Link: 2 a prezzo di 1 grazie alle offerte di Amazon

Siete alla ricerca di un modo per rendere la vostra casa intelligente, ma allo stesso tempo non avete intenzione di spendere grosse cifre? Oggi abbiamo l’offerta Amazon ideale che vi permetterà di portarvi a casa due Prese Smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,49 euro. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre e tutto ciò che dovrete fare è inserire il coupon sconto del 5% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Prese Smart TP-Link: 2 a prezzo incredibile

Si tratta di un’offerta molto interessante, vicinissima al suo minimo storico, per rivoluzione l’utilizzo dei vostri dispositivi elettronici dentro casa o in ufficio. Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici in qualsiasi momento. La comoda App Tapo per dispositivi Android e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque vi troviate, non serve nessun hub aggiuntivo.

Vi basterà collegare la vostra lampada o il vostro fornetto a una delle 2 Prese Smart TP-Link Tapo P105 e potrete fare tutto solo utilizzando la voce. Impostate, quindi, i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant per un’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Inoltre potrete sempre verificare in tempo reale i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici. Infine potrete anche simulare la vostra presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali.

Cosa state aspettando? Adesso avrete la possibilità di migliorare la qualità della vostra vita con soli 19,49 euro. Acquistate 2 Prese Smart TP-Link e iniziate fin da subito a vivere un’altra vita domestica, non dimenticatevi però di selezionare il coupon sconto del 5% prima di procedere con l’acquisto. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.