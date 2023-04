Prese intelligenti Smart TP-Link: confezione da 4 a un prezzo SUPER

Avete desiderato sempre avere una casa intelligente, ma non volete spendere molto? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi e che vi permette di portarvi a casa quattro Prese Intelligenti Smart TP-Link Tapo P110 a soli 43,99 euro invece di 54,99 euro.

Prese intelligenti Smart TP-Link: 4 con lo sconto del 20%

Si tratta di un’offerta molto interessante per trasformare l’utilizzo dei vostri dispositivi elettronici dentro casa o in ufficio. Queste speciali prese sono compatibili con Alexa e Google Home, ma possono essere controllate anche da remoto tramite la loro App Tapo, comoda, intuitiva e con tantissime funzionalità.

Smettetela di alzarvi per spegnere o accendere la luce o per controllare, per esempio, il forno. Vi basterà collegare la vostra lampada o il vostro fornetto a una delle 4 Prese Intelligenti Smart TP-Link Tapo P110 e potrete fare tutto solo utilizzando la voce. Impostate, quindi, i comandi vocali con Alexa o Google Home e farete tutto comodamente seduti sul vostro divano o sulla vostra sedia da ufficio. Inoltre potrete sempre verificare in tempo reale i consumi elettrici e monitorarli per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici.

Potrete anche combinare più dispositivi Tapo in un solo Gruppo per accenderli o spegnerli tutti simultaneamente con un solo click sull’app Tapo. Insomma, migliorate la qualità della vostra vita con soli 43,99 euro. Acquistate 4 Prese Intelligenti Smart TP-Link e iniziate fin da subito a vivere un’altra vita. Su Amazon potete anche acquistarne anche solo una al prezzo scontato di 11,99 euro invece di 14,99 euro.

