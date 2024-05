Monitora i CONSUMI elettrici e RISPARMIA in bolletta: genialata a 9,99€

Non solo una ottima presa smart, questo eccezionale dispositivo è perfetto come sistema per monitorare i consumi elettrici, intervenendo per ridurli risparmiare sulla bolletta elettrica. Un dispositivo di qualità, firmato TAPO di TP-Link, che ti permetterà anche di accendere e spegnere qualsiasi prodotto alimentato tramite corrente elettrica.

In promozione su Amazon, puoi portarla a casa a 9,99€ soltanto in questo momento: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Arriva in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Semplicissima da configurare, la abbini al tuo smartphone tramite applicazione e poi ti permetterà di accendere e spegnere qualsiasi cosa, ovunque ti trovi. Infatti, questo accessorio è connesso a Internet tramite WiFi e – di conseguenza – potrà comunicare con l’applicazione in ogni momento. Compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, avrai la possibilità di gestirla semplicemente utilizzando la voce.

Il punto forte di questo prodotto, a ogni modo, è certamente la presenza di un efficace sistema di monitoraggio dei consumi energetici. In tempo reale, tramite app, potrai verificare dal tuo smartphone quanta corrente elettrica viene assorbita dal prodotto collegato alla tua presa smart. Di conseguenza, potrai averne piena consapevolezza e decidere come agire per limitare il consumo, se necessario.

Insomma, questo spettacolare prodotto è utile, tech e di ottima qualità. Completa adesso il tuo ordine su Amazon per averla a 9,99€ appena. La ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.