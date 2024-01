Presa Smart TP-Link Tapo P115: MAI VISTA a un prezzo così basso!

State cercando un metodo semplice ed economico per rendere Smart i vostri elettrodomestici o dispositivi non intelligenti senza bisogno di spendere grosse cifre, così da dare un’impronta più tecnologica alla vostra casa? Su Amazon c’è l’offerta che fa per voi e riguarda la splendida presa TP-Link Tapo P115 il cui prezzo di listino di 16,99 euro scende fino a quota 9,99 euro grazie allo sconto del 41%. Tra le caratteristiche principali vi sono dimensioni ridottissime e facilità d’uso incredibile.

Presa Smart TP-Link Tapo P115: caratteristiche tecniche principali

Tapo P115 è la mini Presa Smart con supporto Wi-Fi 2.4Ghz e monitoraggio dei consumi di TP-Link, ultra-compatta e dal design discreto. Dotata di ingombro minimo, che ne permette il posizionamento senza ostruire le prese adiacenti, Tapo P115 è un aiutante smart che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici collegati in pochi click, ovunque vi troviate. La presa monitora in real-time i consumi elettrici aiutandovi a ridurre gli sprechi di energia per una migliore gestione dei vostri elettrodomestici.

Tapo P115 è dotata di funzionalità Programmazione che permette di creare impostazioni on/off in determinati orari della giornata. La funzionalità Timer invece crea dei countdown di accensione e spegnimento per i tuoi elettrodomestici. Per assicurarvi la massima affidabilità le impostazioni programmate resteranno attive anche in caso di disconnessione della presa dalla rete Wi-Fi.

Quando siete lontani, la Modalità Assenza consente a Tapo P115 di attivare in maniera casuale gli elettrodomestici connessi – come TV, lampade, radio – in modo da simulare la vostra presenza in casa e scoraggiare visite indesiderate. Infine la presa Smart è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Infine la presa Smart è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

