PREORDINA Star Wars Outlaws in edizione limitata su Amazon!

Ieri è uscito il nuovissimo trailer dell’attesissimo Star Wars Outlaws: l’open world dedicato a Guerre Stellari. Se, come noi, non vedi l’ora di metterci le mani su, sarai felice di sapere che su Amazon potrai preordinare l’esclusiva “Limited Edition” del titolo per PlayStation 5 o Xbox Series X|S a un prezzo di 79,99€!

Tutte le caratteristiche di Star Wars Outlaws Limited Edition

In Star Wars Outlaws Limited Edition, ti immergerai in un’avventura mozzafiato ai confini della galassia, esplorando mondi sconosciuti, combattendo in epici duelli spaziali e mettendo alla prova la tua astuzia per sopravvivere in un contesto mai visto nell’intera saga di Guerre Stellari.

In questa avventura vestirai i panni di Kay Ves: una furfante alla ricerca di un nuovo inizio. Dovrai affinare le sue abilità con il blaster, sfruttare tattiche furtive per superare i nemici e personalizzare il tuo stile di gioco, scegliendo la tua strada verso il successo mentre accetti incarichi rischiosi da sindacati criminali, rubando oggetti preziosi e combattendo l’Impero.

Dovrai addirittura prendere il comando della sua nave, la Trailblazer, e immergerti in combattimenti spaziali mozzafiato contro l’Impero e altri nemici in epiche battaglie stellari. Anche qui potrai scegliere la tua strategia di combattimento e sfruttare le abilità di pilotaggio della protagonista per emergere vittorioso.

L’edizione limitata offre una ricca varietà di contenuti, tra cui il pacchetto personaggio Infiltrata fuorilegge, che trasforma i tuoi protagonisti, Kay e Nix, in autentici fuorilegge. Inoltre, con il pacchetto bonus Pilota di Kessel, personalizzerai la tua Trailblazer e il tuo speeder con skin esclusive a tema Kessel, ottenendo un vantaggio iniziale nel tuo viaggio alla volta dello spazio infinito.

Preordina subito la tua copia di Star Wars Outlaws “Limited Edition” a soli 79,99€! Ti ricordiamo che la data di uscita è fissata al 30 agosto 2024.