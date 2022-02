Prenota Horizon Forbidden West a 49€ da MediaWorld e ricevi un regalo! [Agg.]

Se sei in grande attesa di Horizon Forbidden West non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta di MediaWorld! La nota catena permette infatti di prenotare il gioco a soli 49,99€, per uno sconto di ben 20€ sul prezzo di listino. Non sappiamo quanti pezzi ci siano effettivamente a disposizione, ma ti consigliamo di affrettarti se vuoi acquistare questo attesissimo gioco con una super promozione. E non finisce qui!

Aggiornamento ore 16:45 – Pare che i pezzi a disposizione siano già terminati. Ti aggiorneremo se dovessero tornare altre scorte!

Horizon Forbidden West a 49€ anche per PS5, cosa ottieni in regalo e c'è un'altra sorpresa

Precisiamo prima di tutto una cosa: l'offerta è relativa alla versione PS4 del gioco, ma anche se possiedi una PlayStation 5 puoi effettuare l'upgrade all'edizione next-gen in modo totalmente gratuito. Quindi, non preoccuparti di questo.

In secondo luogo, il pre-order di Horizon Forbidden West ti garantirà l'accesso esclusivo e in regalo di due oggetti aggiuntivi: l'outfit e la lancia della tribù dei Nora Legacy. Il codice ti verrà inviato via email entro 15 giorni lavorativi dall'uscita del gioco.

Infine, non ti abbiamo parlato dell'ultima sorpresa: insieme al titolo riceverai anche un credito PSN di ben 20 euro da riscattare nel PlayStation Store e utilizzare nel modo che preferisci. Praticamente, pagherai Horizon Forbidden West soltanto 29,99€!

Insomma, come detto in apertura, si tratta di un'offerta assolutamente imperdibile: ma ti consigliamo di affrettarti, la sensazione è che sarà talmente richiesta da finire in pochissime ore.