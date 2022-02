Horizon Forbidden West per PS5, un trucchetto per pagarlo meno

Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal prossimo 18 febbraio per PlayStation 4 e PlayStation 5. Come accade per i titoli cross-gen, la versione per PS5 ha un costo di 10 euro in più rispetto quella per PS4, come frutto della nuova politica prezzi applicata da Sony per questa generazione. Tuttavia, proprio il nuovo Horizon è l'ultimo titolo della compagnia che permette di sfruttare un semplice trucco per risparmiare anche sull'edizione next-gen.

Horizon Forbidden West: upgrade gratis da PS4 a PS5

È una cosa che funziona ovviamente solo in due casi: se comprate il gioco fisico per PS4 oppure utilizzate il PlayStation Store tramite browser. Infatti, accedendo allo store direttamente da PS5 vi verrebbe visualizzata soltanto la versione PS5, col suo costo di 79,99 euro.

Aprendo la pagina ufficiale di Horizon Forbidden West dal browser, invece, noterete che entrambe le versioni, PS4 e PS5, possono essere acquistate a 69,99 euro. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, solo per questo gioco, Sony prevede di concedere l'opportunità di effettuare l'upgrade gratuito al titolo su PS5 senza alcun costo aggiuntivo, differentemente da quanto accade con altri prodotti, come Uncharted L'Eredità dei Ladri e Gran Turismo 7, per i quali è richiesto il pagamento di 10 euro per passare alla nuova versione.

Dunque, se dovete ancora prenotare il gioco, o magari non possedete una PS5, in questo modo vi potete portare a casa entrambe le edizioni al prezzo praticamente di una soltanto e con una sorta di sconto rispetto quanto dovreste sborsare per la sola versione PlayStation 5.