Prendi Rocket Raccoon e Baby Groot in versione LEGO a soli 44,99€ su Amazon!

“Guardiani della Galassia” è una delle migliori saghe dell’MCU. E se vuoi renderle omaggio, non c’è occasione migliore di questa! Sì, perché l’action figure snodabile di Rocket Raccoon, accompagnata da Baby Groot (in versione LEGO), è scontatissima. La potrai infatti pagare solo 44,99€: prezzo super conveniente se pensiamo che inizialmente l’avresti pagata ben 59,99€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

I fan dei Guardiani della Galassia Marvel possono dare vita a due dei migliori personaggi con il set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot. Questo set offre un’esperienza di costruzione perfetta per tutti. Con due incluse, puoi prendere il controllo di due personaggi iconici: Rocket Raccoon, l’astuto procione armato di uno shooter a molla e un blaster, e Baby Groot, il piccolo e adorabile alberello alieno, con quest’ultimo che può essere posizionato sulla spalla di Rocket!

La figure di Rocket è completamente snodabile, consentendo di posizionarla in pose dinamiche e realistiche. Con i suoi 22 cm di altezza, l’action figure di Rocket è adatto per essere esposto, ma anche per giocare.

Con il set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot, infatti, le possibilità di gioco e di esposizione sono infinite. I bambini possono costruire il set e utilizzarlo per una vasta gamma di missioni intergalattiche, oppure possono esporlo nella loro cameretta per mostrare la loro passione per i Guardiani della Galassia.

Inoltre, grazie all’app LEGO Builder, i bambini possono sperimentare un’esperienza di costruzione digitale interattiva e coinvolgente. Utilizzando funzioni come lo zoom e la rotazione, possono visualizzare il modello in 3D mentre lo costruiscono, rendendo il processo di costruzione ancora più divertente e coinvolgente.

Fai tuo il set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot a un prezzo bassissimo di soli 44,99€ grazie a questo sconto!