Powerbank per le vacanze? Questa è piccolissima e costa solo 9€

Se hai bisogno di una powerbank compatta che sia in grado di caricare velocemente anche più dispositivi, questa unità da 10000 mAh è un’opzione eccellente, soprattutto considerando il suo prezzo altamente competitivo. Con un design portatile e leggero, è perfetta per chi è spesso in movimento o ha poco spazio a disposizione: vero must have per le vacanze estive.

Non perdere l’occasione di acquistare questa mini powerbank su Amazon: spunta il coupon con sconto del 40% nella pagina del prodotto e sarà tua con soli 9 euro invece di normali 15 euro.

Minimo storico per questa powerbank da 10000mAh

Questa powerbank è un autentico affare, riuscendo a combinare praticità e performance in un design salvaspazio. Con un peso di soli 218 grammi e dimensioni di 9,3×6,3×2,5 cm, è estremamente maneggevole e può essere facilmente trasportata in tasca o in borsa. Gli angoli arrotondati assicurano poi una presa confortevole.

La powerbank è dotata di tre uscite da 15W, permettendo di caricare simultaneamente fino a tre dispositivi. Con una velocità di ricarica del 30% superiore grazie allo standard da 3A, oltre ad una porta USB C che funziona sia in ingresso che in uscita, offre grande versatilità. Gli indicatori LED mostrano la carica residua e i sistemi di protezione integrati garantiscono piena sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Sii veloce, prima che le scorte finiscano, e salva nel carrello la tua powerbank multiporta da 10000 mAh ad un prezzo incredibilmente basso: nel giro di pochissimi giorni la riceverai a casa.