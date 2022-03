Powerbank ASSURDO: ricarica rapida, supporto device e torcia (21€)

Spesso si è portati a credere che tutti i powerbank sono uguali ma, come ti daremo modo di scoprire in questo articolo, imparerai da solo che in realtà questo powerbank da 10500 mAh in offerta su Amazon è diverso da tutti gli altri. Non solo dispone di un design unico nel suo genere e singolare, ma ha dalla sua anche una particolare chicca che imparerai ad amare sin dal primo utilizzo.

Ad appena 21€, infatti, il powerbank da 10500 mAh in sconto su Amazon rappresenta la soluzione ideale per dire addio ai giorni in cui il tuo smartphone (o tablet) ti ha lasciato proprio sul più bello. Sfrutta la ricarica rapida da 22.5W per ricarica velocemente i tuoi dispositivi smart e tornare ad utilizzarli in un battito di ciglia.

Powerbank da 10500 mAh in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo

Il powerbank dispone di un particolare sistema di appoggio che ti permette di sostenere il telefono mentre è in carica. Infatti, come puoi notare nell'immagine sottostante, sul retro del device è presente una comoda “aletta” che ti permette di riporre il tuo telefono e continuare a sfruttarlo per guardare un video, partecipare a una video chiamata o giocare.

Ma c'è di più: il powerbank integra anche un ampio e luminoso display LED frontale che ti mostra sempre il livello di carica residua. Non ti basta? Sai che il powerbank in offerta monta anche una comoda torcia per illuminare lo spazio attorno a te quando il tuo device è scarico?

Come hai modo di vedere, nonostante il prezzo molto economico, il powerbank da 10500 mAh ha tutto ciò di cui hai bisogno per ricaricare i tuoi device e non solo. Acquistalo subito su Amazon per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi: ti chiederai come hai fatto senza per tutto questo tempo.