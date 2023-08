Powerbank 10000mAh per 2 ricariche in più su smartphone (15€)

Non rimanere senza carica sul tuo smartphone. Non solo non ne vale la pena ma è semplicissimo avere un po’ di energia di scorta soprattutto quando hai a portata di mano questo magnifico Powerbank ultratascabile che non te ne fa mancare una.

10000mAh per non andare stretto e la possibilità di usarlo con più dispositivi alla volta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Powerbank 10000mAh di cui non fare a meno: comodo e indispensabile

Piccolo visto che sta nel palmo di una mano, questo powerbank occupa zero spazio ma ti torna estremamente utile soprattutto quando sei in viaggio o fuori casa ed hai bisogno di avere un po’ di energia di scorta.

Come ti dicevo, ti mette a disposizione 10000mAh che equivalgono più o meno a due ricariche complete sul tuo smartphone. Tuttavia sentiti libero di utilizzarlo anche con tablet, cuffie, smartwatch o tutto ciò che vuoi.

Compatibile con qualsiasi sistema operativo non hai noie e non hai problemi neanche in aereo visto che si può utilizzare in totale sicurezza.

Per sapere quanta ricarica è rimasta al suo interno, infine, hai a disposizione un display LED che ti informa di percentuale in modo semplice e velocissimo.

Non rischiare di rimanere a secco, porta sempre un po' di energia con te: acquista questo meraviglioso powerbank 10000mAh

