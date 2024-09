Power Bank con ricarica wireless (MagSafe) da 10000mAh, super comodo

Vuoi un dispositivo che possa ricaricare il tuo smartphone anche quando sei fuori casa e non puoi usare il classico caricabatterie? Magari con una ricarica wireless? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank con ricarica wireless a soli 26,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Sul prezzo originale dunque, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 70% che porta il prezzo veramente a terra, e con un ulteriore ribasso del 10% il risparmio è garantito. Avrai la possibilità di ricaricare il tuo iPhone o smartphone con tecnologia di carica wireless (MagSafe) in un attimo e in modo molto più comodo.

Power Bank con ricarica wireless, pratico ed economico

Avere la possibilità di caricare i tuoi dispositivi in qualsiasi posto è davvero un’ottima soluzione e tra l’altro con questo Power Bank lo potrai fare in modalità wireless. Dunque non ci sarà bisogno nemmeno di collegare i cavi, lo appoggi al tuo smartphone o iPhone come se fosse una batteria aggiuntiva e continui a usarlo tranquillamente. Potrai comunque usare un cavo classico.

Grazie alla sua capacità da 10.000 mAh è in grado di ricaricare almeno due volte completamente i tuoi dispositivi. La ricarica da 20 W garantisce una velocità eccezionale. Inoltre è dotato di un design estremamente compatto e leggero con uno spessore di appena 1,8 cm e un peso di soli 230 grammi. Gode anche di protezioni che ti permettono di ricaricare i tuoi device senza preoccupazioni.

Sicuramente a questa cifra lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. E poi è un’offerta tempo limitato, quindi sii rapido. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Power Bank con ricarica wireless a soli 26,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.