Power Bank portatile da 10000 mAh a soli 18€: scopri come averlo

Ottimo per te o come idea regalo, il Power Bank Maxam Portatile è la scelta vincente per avere sempre a portata di mano una ricarica d’emergenza per smartphone e tablet. Dal design simpatico, le sue forme compatte lo rendono estremamente portatile. Acquistalo ora a soli 18,89 euro! Lo trovi su eBay. Ricordati che per ottenere questo prezzo vantaggioso devi inserire il Coupon FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto, prima del check out.

Power Bank Maxam Portatile: 10000 mAh a portata di dispositivo

Con il Power Bank Maxam Portatile hai sempre a portata di dispositivo 10000 mAh di ricarica. Dotato di 2 porte USB, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Grazie alle componentistiche di qualità, questo prodotto è estremamente sicuro e in grado di salvaguardare la buona salute della batteria di smartphone e tablet. Ultra slim, è leggerissimo e facile da portare sempre con te per ogni evenienza. Cosa stai aspettando?

Acquistalo ora a soli 18,89 euro grazie al Coupon FESTE23. Ti ricordiamo che con eBay, oltre alla consegna gratuita, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.